Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per il Milan è tornato di moda il nome di Luka Jovic. Ci sarebbe anche il giovane serbo, dunque, sul taccuino dei rossoneri alla voce “attaccanti”. Il giocatore di proprietà del Real Madrid è finito ai margini del progetto di Zidane e - anche in vista dell’Europeo - potrebbe chiedere di andare via per ritrovare continuità di prestazioni.