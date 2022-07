Milan tra Belgio e Francia: restano aperte (con fiducia) le trattative per De Ketelaere e Renato Sanches

© foto di Milannews.it

Ci si attendeva un mercoledì decisivo per il calciomercato del Milan. Così non è stato: tutto è ancora aperto, sia dopo l'incontro in belgio tra Maldini e Massara e la dirigenza del Club Bruges per Charles De Ketelaere che dopo l'attesa per capire quale e dove sarà il futuro di Renato Sanches.



Incontro in Belgio

Nella mattinata di ieri, Paolo Maldini e Ricky Massara sono volati alla volta del Belgio per incontrare in loco la dirigenza del Club Bruges, con la quale parlare di persona della trattativa per portare in rossonero Charles De Ketelaere. Il colloquio è stato "cordiale e interlocutorio" e non ha portato ad alcuna conclusione definitiva, ma, da ciò che filtra, ha contribuito a far crescere l'ottimismo per la chiusura in positivo dell'affare entro questo fine settimana; a confermarlo è stato lo stesso Maldini al rientro a Milano: "Com'è andata? Bene. C'è fiducia. Intenzione di chiudere? Ci proviamo".



Tra Francia e Italia

Come già ribadito da diversi giorni, il Milan non ha perso le speranze per Renato Sanche nonostante l'inserimento del PSG; i francesi, infatti, non hanno presentato un'offerta soddisfacente al Lille, tanto che il presidente Letang ha lasciato ogni porta aperta: "Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perchè non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano". Anche per il portoghese il fine settimana potrebbe essere decisivo sia un senso che nell'altro.