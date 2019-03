Milan, tra il riscatto di Bakayoko e le idee per l’attacco

Il Milan sta vivendo uno dei momenti migliori degli ultimi anni, sia sotto l’aspetto della classifica, che come umore generale. I problemi societari sono alle spalle, la squadra è al terzo posto e il ritorno in Champions è un obiettivo davvero concreto. Se i rossoneri dovessero ottenere l’accesso alla competizione europea, aumenterebbero gli introiti per il mercato per migliorare la rosa della prossima stagione. Quale potrebbe essere il primo obiettivo di Leonardo? Naturalmente il riscatto di Bakayoko, in prestito con diritto di riscatto per 40 mln dal Chelsea. I Blues non vogliono fare sconti, così per assicurare a Gattuso la permanenza del mediano francese anche nel prossimo campionato, c’è bisogno dei milioni della Champions.

In attacco invece restano vivi gli obiettivi Saint-Maximin e Deulofeu, profili diversi ma giocatori che darebbero velocità al tridente offensivo. Il francese andrà via quasi sicuramente da Nizza a fine anno, Leonardo ha avuto più di un incontro con l’entourage del ragazzo e si aspetterà l’estate per formulare l’offerta giusta, che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni. Stessa cosa per Deulofeu, già richiesto in inverno ma il Watford non ha voluto saperne di cederlo. Lo spagnolo ha un ottimo ricordo di Milanello e tornerebbe volentieri soprattutto se il Milan dovesse giocare la Champions. Tutte operazioni sul tavolo, in attesa di capire il destino europeo dei rossoneri tra qualche settimana.