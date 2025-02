Milan, trattativa con il Napoli per Okafor: prestito con diritto di riscatto. Lo svizzero ha già detto di sì agli azzurri

vedi letture

Viste le difficoltà per arrivare ad Allan Saint-Maximin, il Napoli sta facendo sul serio per Noah Okafor, attaccante svizzero in uscita dal Milan che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento nella squadra di Antonio Conte. Questo l'aggiornamento di Matteo Moretto su X sulla trattativa: "Notizia esclusiva confermata. Il Napoli é su Noah Okafor e sta trattando col Milan per un prestito con diritto di riscatto. Intesa con il calciatore, che ha dato il sì. Adesso serve capire se il club azzurro deciderà di affondare definitivamente. Ancora bloccato l’affare Allan Saint-Maximin per questioni burocratiche".