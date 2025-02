Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Bartesaghi

Dopo la chiusura del mercato inverale, il Milan sta ora lavorando su alcuni rinnovo di contratto, tra cui anche quello di Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 del Milan Futuro e della prima squadra rossonera che è in scadenza nel 2026: "Milan al lavoro per il rinnovo di contratto di Davide Bartesaghi. Trattativa in corso".

A scriverlo è Matteo Moretto su X.