Milan, ultimi dettagli per Florenzi poi tutto sul trequartista

Il Milan sperava di chiudere nella giornata di ieri l’acquisto di Alessandro Florenzi, ma con la Roma ci sono ancora dei dettagli da definire. Una minima differenza economica che può essere colmata nelle prossime ore. Poi l’operazione sarà chiusa e il giocatore potrà sbarcare a Milano. Sembra ormai questione di tempo e di dettagli contrattuali, ma il terzino della Roma non vede l’ora di cominciare la sua avventura in rossonero.

Poi gli ultimi giorni di mercato il Milan li dedicherà al trequartista. Sarà un giocatore straniero che può giocare sia da esterno che dietro la punta, può fare il doppio ruolo. La ricerca di Paolo Maldini e Frederic Massara prosegue ma intanto la fine del mercato si avvicina. Yacine Adli è il prescelto per la mediana, anche in questo caso il Bordeaux dovrà abbassare le richieste economiche e il Milan lavora per gli ultimi passi prima della chiusura. Da non escludere nemmeno il nome di Bakayoko per la mediana. Infine, se dovessero esserci le condizioni giuste, il Milan potrebbe anche prendere una punta giovane. Mercato rossonero in fibrillazione per questi ultimi quattordici giorni.