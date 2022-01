Milan, un profilo giovane per la difesa: tre nomi sul taccuino di Maldini

Proseguono i dialoghi con Manchester United e Psg per Bailly e Diallo, ma gli uomini di mercato del Milan stanno valutando anche altre piste. Come riporta Tuttosport, se Maldini e Massara non dovessero trovare il profilo ideale, attenzione al possibile arrivo di un giovane. In questo senso, sono tre i profili seguiti: in pole c'è il 2002 Maxime Estève del Montpellier, poi ci sono il nazionale Under 21 Mattia Viti dell’Empoli e Jorge Cuenca del Villarreal, ma attualmente in prestito al Getafe.