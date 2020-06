Milan, uno tra Conti e Calabria potrebbe partire

Con l’acquisto a parametro zero di Pierre Kalulu, il Milan ha puntellato la fascia destra. Il francese non ha esperienza a certi livelli, ma ha talento e i rossoneri credono molto nelle sue potenzialità. Il ragazzo, dunque, si giocherà le sue carte. A questo punto, uno tra Conti e Calabria potrebbe partire nei prossimi mesi. Come riporta Tuttosport, l’ex atalantino non ha mai convinto del tutto dopo l’infortunio, mentre Davide potrebbe restare grazie alla sua duttilità: un jolly che può agire su entrambe le corsie laterali.