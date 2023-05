Milan, West Ham e Fenerbahce su Origi: dalla sua cessione i rossoneri possono ricavare 7-8 milioni

MilanNews.it

Come anticipato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), non mancano gli estimatori per Divock Origi nonostante la deludente stagione che sta vivendo. In particolare, l'attaccante rossonero sarebbe finito nel mirino di West Ham e Fenerbahce: secondo La Gazzetta dello Sport, dall'eventuale cessione del belga il Milan potrebbe ricavare circa 7-8 milioni di euro.