MN - Anche oggi contatti col Chelsea per Bakayoko. Diaz è vicino, Pezzella piace a Pioli

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la dirigenza rossonera oggi ha proseguito i contatti col Chelsea per sbloccare l'arrivo di Tiemoué Bakayoko. La trattativa per l'ex Monaco è in stato avanzato. Il club milanista sta sta portando avanti anche i discorsi con Real Madrid relativi a Brahim Diaz: il giocatore è vicino. German Pezzella, difensore della Fiorentina, interessa a Stefano Pioli per rinforzare la retroguardia.

Di Antonio Vitiello