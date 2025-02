MN - Bondo firmerà per quattro anni e mezzo. Zeroli al Monza in prestito secco

Warren Bondo si trasferisce al Milan: operazione in entrata conclusa in tempo lampo, dopo che Ismael Bennacer ha chiesto di essere ceduto e il club rossonero ha trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto di Ismael Bennacer all'Olympique Marsiglia (LEGGI QUI). Il centrocampista francese arriva dal Monza a titolo definitivo per 10 milioni più bonus. Il calciatore classe 2003 firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Contestualmente, Kevin Zeroli, si trasferirà in prestito secco al club brianzolo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara