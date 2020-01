MN - Casa Milan, arrivato l'agente di Bellodi

Come riferisce il nostro inviato a Casa Milan, Luca Ariatti, agente di Gabriele Bellodi, difensore classe 2000 di proprietà del club milanista attualmente in prestito al Crotone, è appena entrato nella sede rossonera per discutere con la dirigenza del Diavolo del possibile passaggio al Cagliari del suo assistito. Nella giornata di ieri, il ds dei sardi, Marcello Carli, era stato a Casa Milan per parlare proprio di Bellodi con i dirigenti rossoneri.