MN - Casa Milan, arrivato l'agente di Pellegri

Giuseppe Riso, agente di Pietro Pellegri, è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera del futuro del suo assistito. L'attaccante classe 2002 è il profilo individuato da Maldini e Massara per completare il reparto offensivo. Si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma per questa formula, prima, servirebbe l'estensione del contratto con il Monaco.