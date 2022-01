MN - Castillejo-Valencia, si intensificano i contatti

Il futuro di Castillejo potrebbe essere in Spagna. L'esterno rossonero ha già esternato la sua volontà di tornare in patria e sta prendendo sempre più piede - come già anticipato ieri dalla nostra redazione (LEGGI QUI) - l'ipotesi Valencia. I contatti tra le parti sono continui e potrebbero portare a un accordo a stretto giro di posta. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato caldissimo.