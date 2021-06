MN - Ceccarini: "Hysaj può giocare a sinistra e a destra. È un parametro zero, sarebbe perfetto per il Milan"

Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo per tuttomercatoweb e TMW Radio, ha partecipato alla puntata odierna di "MilanNews in Podcast" (qui l'audio completo). Tra le altre cose, il tutto a tema calciomercato, si è parlato della necessità del Milan di comprare dei terzini di riserva per poter dar fiato a Calabria e Theo Hernandez: "Un nome ce l’avrei, ma è talmente conteso da tante altre squadre che non so come andrà a finire. Hysaj è perfetto. Può giocare a destra, può giocare a sinistra, e soprattutto è un parametro zero. Non è un nome fatto caso perché già un mesetto fa se ne parlava. Secondo me potrebbe essere un giocatore giusto, però c’è la Fiorentina, c’è la Lazio, ce ne sono di club che oggi sono fortemente interessati".