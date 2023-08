MN - Colombo, rinnovo fino al 2025 prima del prestito al Lecce. Ora ha tre richieste sul tavolo: i dettagli

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, prima di andare in prestito al Lecce nell'ultima stagione aveva rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2025.

Il giocatore sta discutendo per il prolungamento con il club e, ad oggi, ha tre richieste importanti sul tavolo: Cagliari, Genoa e Atalanta. Il Milan, però, vorrebbe tenerlo. Valutazioni in corso in Via Aldo Rossi.

di Antonio Vitiello