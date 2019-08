MN - Conti, il terzino resterà al Milan nonostante le richieste ricevute

Andrea Conti resterà al Milan al termine di questa sessione di calciomercato. È quanto appreso da MilanNews.it, con il terzino milanista che ha tutta l’intenzione di mettersi in aperta competizione con Davide Calabria per una maglia da titolare. Al momento, dunque, non ci sono spiragli per far sì che Conti possa prendere in considerazione le proposte che sono pervenute al suo agente che hanno le sembianze del Werder Brema e del Parma.