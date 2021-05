MN - D’Ambrosio e Hysaj, parametri zero proposti al Milan

Il Milan per il mercato estivo potrebbe ritoccare le corsie esterne di difesa, soprattutto se Diogo Dalot dovesse tornare a Manchester dopo il prestito. In questi giorni sono stati proposti ai rossoneri sia Danilo D’Ambrosio dell’Inter che Elseid Hysaj del Napoli, accomunati da un contratto in scadenza con le rispettive società. L’esterno nerazzurro sta riscontrando difficoltà nel prolungare mentre l’albanese è sicuro di lasciare gli azzurri. Il Milan ha lasciato entrambe le piste aperte perché sono due opportunità a parametro zero, ma per il momento ha deciso di guardare da spettatore interessato fino al termine della stagione quando saprà della qualificazione in Champions e avrà un quadro più chiaro sui due giocatori.

Oltre ai due giocatori di Napoli e Inter, che già conoscono la serie A, il Milan valuta profili dall'estero, nomi meno gettonati ma seguiti con grande interesse dagli uomini dello scouting rossonero.

di Antonio Vitiello