MN - Diaz-Milan vicina alla chiusura ma cambiano i parametri dell'accordo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it negli ultimi giorni sono cambiati i parametri dell'accordo trovato due settimane fa per Brahim Diaz tra Real Madrid e Milan a causa di questioni fiscali. È possibili anche che ci siano modifiche nella formula, ma l'operazione non è in dubbio: si farà ed è vicina alla chiusura.

di Antonio Vitiello.