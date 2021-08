MN - Eintracht-Hauge, i tedeschi programmano il rilancio al Milan: gli aggiornamenti

L’Eintracht Francoforte non molla Jens-Petter Hauge e nel corso dei prossimi giorni, ovvero quando dovrebbe finalizzare le uscite di Younes e Kostic, dovrebbe far pervenire al Milan una nuova offerta per l’esterno norvegese. Il club tedesco, che inizialmente aveva offerto 8 milioni più 4 di bonus dovrebbe salire ad una base fissa di 10 milioni più due di bonus facilmente raggiungibili, accorciando sensibilmente le distanze con la richiesta del Milan che è di 12 milioni garantiti. Un gioco d’incastri che, se tutto andrà come nei piani dell’Eintracht, dovrebbe portare ad una proposta migliorativa che potrebbe smuovere il Milan dalla sua posizione.