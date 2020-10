Difficili ma non impossibili. Le operazioni più calde su cui sta lavorando il Milan in queste ultime ore di mercato sono quelle per Kabak dello Schalke e Antonio Rudiger del Chelsea, trattative aperte ma difficili. Dirigenza a lavoro anche ora per tentare di trovare un accordo. Mancano due giorni e un centrale resta la priorità del club rossonero.

di Antonio Vitiello