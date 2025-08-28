MN - Jimenez verso il Bournemouth: massima disponibilità del calciatore

Alex Jimenez è pronto a salutare il Milan. Il terzino spagnolo, che ha trovato poco spazio con mister Massimiliano Allegri anche nel corso dell'estate, si avvia verso l'addio da Milanello. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il calciatore iberico è molto vicino al Bournemouth avendo dato massima disponibilità al trasferimento. Rimarebbero tagliati fuori così la Roma ma soprattutto il Como di Cesc Fabregas che per primo si era avvicinato al calciatore.

Ora il Milan e il Bournemouth sono in trattativa per capire la struttra dell'operazione che dovrebbe concretizzarsi attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate situazioni. Dall'equazione non può essere eliminato il Real Madrid che conserva ancora un diritto di recompra sul giocatore la prossima estate.

di Lorenzo De Angelis