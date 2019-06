MN - Kabak orientato verso il Milan: entro 48 ore la decisione finale

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan dovrà aspettare altre 24-48 ore per conoscere la decisione finale di Ozan Kabak, che ha chiesto ancora un po' di pazienza ai rossoneri. Il difensore dello Stoccarda è orientato verso il Milan, ma il Bayern Monaco si fa sotto e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Al Diavolo Kabak avrebbe maggior spazio per poter giocare, rispetto a quanto potrebbero garantirgli in Baviera.