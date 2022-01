MN - Lieto su Thiaw al Milan: "Lo Schalke vuole 10 milioni, ma si può chiudere a 5"

Toni Lieto, giornalista della testata sportiva tedesca Kicker ed esperto di casa Schalke04, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla trattativa per Thiaw: "Penso che si potrebbe chiudere in questa sessione intorno ai 5 milioni di euro. Lo Schalke si trova in una situazione finanziaria molto difficile, con debiti per circa 200 milioni di euro. Certo, vorrebbero avere dieci milioni per il giocatore, ma d'altra parte va analizzato tutto... Cinque milioni sarebbero una somma che li farebbe pensare, soprattutto studiando una formula interessante come un prestito con diritto".