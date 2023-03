MN - Milan, a gennaio tentativo per Luigi Caccavo del Torino. In estate nuovo affondo

Fonte: Nicholas Reitano

MilanNews.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan avrebbe tentato nell'ultima sessione di gennaio di portare in rossonero l'attaccante classe 2004 Luigi Caccavo, in forza al Torino, autore di 3 reti e un assist in 14 partite di campionato quest'anno. Il club granata ha però dichiarato incedibile il suo talento. Il Milan, però, in estate tornerà sicuramente all'attacco per provare a portare alla corte di Ignazio Abate la giovane punta.