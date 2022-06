MN - Milan, anche William Saliba tra i difensori seguiti dalla dirigenza

MilanNews.it

Non solo Sven Botman, come ammesso dallo stesso Paolo Maldini nell'intervista a "La Gazzetta dello Sport" di qualche giorno fa ("Botman? L’abbiamo seguito, ma di giocatori validi in quel ruolo ce ne sono molti"): il Milan, come sempre, segue diversi profili per rinforzare il pacchetto di difensori centrali per la prossima stagione. Oltre al sempre valido Gleison Bremer del Torino i rossoneri, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, guardano con attenzione anche la situazione di William Saliba. Il centrale francese, che era stato proposto a Casa Milan dall'intermediario Oscar Damiani già nel mese di gennaio (qui la nostra news e le nostre immagini) è di proprietà dell'Arsenal e ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Marsiglia, dove è riuscito a trovare un'annata di grande continuità e buon rendimento.

Ora il francese classe 2001 tornerà alla base a Londra, avendo ancora a disposizione due anni di contratto, con il desiderio di dimostrare di poter giocare nei Gunners: "Sorprendente o magica, questa è stata la mia prima stagione intera. Volevo dimostrare chi sono veramente e sono davvero contento. All’inizio ero un po’ in apprensione, avevo un grippo allo stomaco e pensavo di non poter uscire, non poter divertirmi con l’obbligo di dover giocare bene" - Ha detto Saliba qualche giorno fa a Telefoot - "Appartengo ancora all’Arsenal e ora tornerò da loro, mi rimangono due anni di contratto. Voglio mostrare il mio vero volto e avere la possibilità di giocare per questo grande club, seppure non dipenda solo da me”.

Il costo sicuramente non è basso ed è sempre difficile trattare con i club inglesi, ma il Milan ha seguito e continua a seguire Saliba con attenzione; al momento comunque Sven Botman del Lille rimane la prima scelta di Maldini e Massara.