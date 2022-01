MN - Milan, proposto Saliba del Marsiglia. Per ora nessuna apertura dei rossoneri

Nel tardo pomeriggio di oggi ha fatto visita a Casa Milan l'ex calciatore e intermediario Oscar Damiani, accompagnato da alcuni intermediari francesi: è stato, infatti, proposto William Saliba, difensore classe 2001 dell'Olympique Marsiglia in prestito dall'Arsenal. Il Milan, però, non concede per il momento aperture all'acquisto del calciatore. L'affare non si farà.

di Gianluigi Torre