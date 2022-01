MN - Milan, arrivato in sede l'agente Giuseppe Riso

Secondo quanto riferisce il nostro inviato, pochi minuti fa Giuseppe Riso, noto agente, è arrivato a Casa Milan per incontrare i dirigenti rossoneri. Il procuratore cura gli interessi anche di alcuni giocatori del club di via Aldo Rossi come per esempio Sandro Tonali, Pietro Pellegri, Daniel Maldini e diversi ragazzi del settore giovanile milanista.