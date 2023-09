MN - Milan, conferme su Rafa Mir: parti in contatto per provare a trovare un accordo

Arrivano conferme sul nome di Rafa Mir dal Siviglia per l'attacco del Milan (nome lanciato da Sky): le parti sono in contatto per provare a chiudere l'accordo prima possibile per permettere poi al giocatore di viaggiare.

Il club di via Aldo Rossi stava provando a portare in rossonero Patson Daka del Leicester, ma ha dovuto cambiare obiettivo per i tempi burocratici troppo lunghi e così ha virato sull'attaccante spagnolo.

di Antonio Vitiello