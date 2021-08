MN - Milan-Corona, il giocatore del Porto piace alla dirigenza rossonera

Nella giornata di ieri, diversi media portoghesi hanno parlato del gradimento del Milan per Jesus Corona del Porto. Un giocatore che, per caratteristiche, può fare quel "7 che diventa 10" e che ha delle condizioni contrattuali interessanti, visto che il legame con i Dragoni scade il prossimo anno. Il profilo piace alla dirigenza rossonera che sta capendo se ci sono i parametri economici per farlo. Dunque, anche Corona è nella lista di Maldini e Massara, che osservano anche altre situazioni che potrebbero mutare nei prossimi giorni.