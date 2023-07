MN - Milan, Daichi Kamada non è più un obiettivo dei rossoneri

Dopo la modifica del regolamento sugli extracomunitari in Italia, con i giocatori britannici che sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari, al Milan si libera uno slot, vale a dire quello di Ruben Loftus-Cheek. Nonostante ciò, Daichi Kamada, giocatore svincolato dall'Eintracht Francoforte, non è più un obiettivo dei rossoneri, ma si aprono nuovi scenari per altri ruoli che il club vuole rinforzare.

di Antonio Vitiello