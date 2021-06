MN - Milan-Dalot, potrebbe non essere ancora finita: le ultime

Secondo quanto appreso da Milannews.it, potrebbe non essere finita l'avventura di Diogo Dalot in maglia rossonera: il terzino tornerà al Manchester United (era in prestito secco), ma con la promessa di riparlarne più avanti. Se il Milan non dovesse trovare un terzino destro nelle prossime settimane potrebbe riaprire il dialogo con gli inglesi per il portoghese.

di Antonio Vitiello