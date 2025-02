MN - Milan Futuro, decade Bollini: si valuta la soluzione interna

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per stabilire la nuova guida tecnica di Milan Futuro. Nelle scorse ore si è raffreddate la pista che porta ad Alberto Bollini, attuale selezionatore tecnico dell’Italia Under 19. Come vi abbiamo raccontato ieri, a marzo ci sarà l’Élite Round in Italia per accedere all’Europeo di categoria e questo arco temporale ristretto ha reso praticamente impossibile l’opzione-Bollini, che è rimasto comunque lusingato della chiamata del Milan.

Dopo ore di riflessioni e di valutazioni, la dirigenza milanista sembra essersi orientata su una soluzione interna che porta a Federico Guidi, attuale allenatore della Primavera milanista. Il suo profilo è molto forte e per la società sarebbe una soluzione di continuità visto che Guidi già conosce gran parte del gruppo di Milan Futuro, con il club che nel mercato di gennaio è intervenuto in maniera importante sul mercato inserendo giocatori di categoria per provare a salvarsi.

Guidi non sarebbe un neofita della Serie C, avendo allenato prima il Gubbio, poi la Casertana e il Teramo, portando sempre alla salvezza tutte e tre le squadre. La scorsa estate, poi, il suo destino si è intrecciato con quello di Ignazio Abate, originariamente indicato come allenatore di Milan Futuro, ma il noto screzio con Ibrahimovic lo ha portato a lasciare il club. Guidi era stato scelto dalla Ternana per allenare la prima squadra, ma il vuoto sulla panchina dalla Primavera causato dall'addio di Abate, ha portato il Milan a fargli un'offerta importante, con il club marchigiano che poi optò poi su Abate,

Se Guidi dovesse andare a Milan Futuro, il club, con Vergine in primis, dovranno poi scegliere il suo sostituto per la Primavera.