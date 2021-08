MN - Milan, il punto sul mercato: piace Faivre, Adli pista viva. Corona più difficile

Come appresa dalla nostra redazione, il mercato del Milan non è ancora chiuso e Maldini e Massara vogliono regalare altri colpi a mister Pioli. A centrocampo occhi su Faivre, centrocampista in forza al Brest. Il classe '98 è una pista da tenere in considerazione. La trattativa per Adli con il Bordeux continua: operazione viva dopo l'incontro a Casa Milan tra il procuratore del giocatore e la dirigenza rossonera. Per la trequarti, invece, il Milan osserva il 'Tecatito' Corona del Porto, ma l'affare risulta complicato per ragioni economiche. Samu Castillejo resta in uscita, si lavora sul rinnovo di Kessie.

di Antonio Vitiello