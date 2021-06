MN - Milan interessato a Marin del Cagliari, oggi incontro di Maldini e Massara col club sardo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan è interessato a Razvan Marin, centrocampista classe 96' del Cagliari (arrivato dall'Ajax in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni). Ieri l'agente del rumeno, Pietro Chiodi, era in sede (qui e in calce a questa news le nostre immagini), mentre nel pomeriggio Maldini e Massara hanno avuto un incontro con il Cagliari in un noto hotel milanese. La dirigenza rossonera ha incontrato anche l'agente Fali Ramadani.

di Antonio Vitiello.