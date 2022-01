MN - Milan, interesse concreto del Barcellona per Kessie: è nel mirino per giugno

Come appreso e riferito dalla nostra redazione, l’interesse del Barcellona per Franck Kessie è concreto. Il club catalano punta a prendere il centrocampista del Milan a parametro zero a fine stagione. Il giocatore dunque dovrebbe finire la stagione in rossonero per poi lasciare il club di via Aldo Rossi in estate.

di Antonio Vitiello