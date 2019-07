Alessandro Plizzari potrebbe giocare in Serie B la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il giovane portiere classe 2000 sarebbe cercato dal Livorno che lo vorrebbe in prestito. Il Milan potrebbe accettare le richieste dei toscani per concedere al proprio estremo difensore un'occasione per collezionare minuti ed esperienza.

Di Antonio Vitiello