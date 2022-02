MN - Milan, molto positivo l'incontro di oggi con gli agenti di Botman: le ultime

Secondo quanto appreso da Milannews.it, è stato un incontro molto positivo quello andato in scena oggi a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e gli agenti di Sven Botman: il club di via Aldo Rossi ha ribadito la sua volontà di puntare in vista della prossima stagione sul difensore olandese che da parte sua ha già fatto sapere di volersi trasferire al Milan. Durante il vertice di oggi, si è iniziato a parlare di cifre ma solo in modo orientativo, poichè non sarà un problema trovare l'accordo definitivo più avanti tra i rossoneri e il giocatore. Il prossimo passo sarà invece quello di trovare un'intesa con il Lille che a gennaio ha rifiutato altre offerte, tra cui quella del Newcastle. Per convincere i francese a lasciar partire Botman servirà un'offerta economica molto importante.

di Antonio Vitiello