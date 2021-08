MN - Milan, ora Faivre è in pole per il ruolo di trequartista: dirigenza al lavoro per ridurre le distanze economiche con il Brest

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, è forte il pressing del Milan per Romain Faivre del Brest. Il giovane giocatore francese, ad ora, sembra in pole position per il ruolo di trequartista alle spalle della punta. Il giovane talento transalpino è un calciatore duttile che può giocare anche da esterno. La dirigenza rossonera e i procuratori del giocatore sono al lavoro per ridurre le distanze economiche. La richiesta del Brest, al momento, si aggira sui 15 milioni di euro ma il Milan punta ad abbassare le pretese del club transalpino che è comunque aperto ad una formula con base fissa alta (12-13 milioni di euro), più alcuni bonus di facile e difficile raggiungimento in aggiunta ad una percentuale sulla futura rivendita

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara