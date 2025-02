MN - Milan, ore calde per Joao Felix: i rossoneri ci stanno provando concretamente, ma serve un'apertura da parte del Chelsea

Sono ore caldissime per il mercato del Milan che in questo ultimo giorno di campagna acquisti invernale sta provando concretamente a prendere Joao Felix dal Chelsea: il club rossonero è in attesa di un'apertura da parte dei Blues per poi tentare l'affondo decisivo. Il Diavolo lo vuole solo in prestito secco. La scelta di prendere l'attaccante portoghese è data dalla volontà di Sergio Conceicao di avere un elemento in più in attacco che possa dargli anche la possibilità di gestire al meglio le opzioni a centrocampo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara