MN - Milan, per Musah prevista un'accelerazione per provare a trovare un accordo con il Valencia

Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan è al lavoro per chiudere in tempi stretti un altro colpo in mezzo al campo: secondo quanto appreso da Milannews.it, per Yunus Musah è infatti prevista un'accelerazione per provare a trovare un accordo con il Valencia. Il club rossonero, che ha gà da tempo un'intesa con il centrocampista americano classe 2002 (ha passaporto italiano, quindi è comunitario), avanza spedito sul mercato su più fronti.

di Antonio Vitiello