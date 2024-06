MN - Milan, primi contatti da parte di club turchi per Divock Origi

Al termine della stagione appena conclusa è tornato a Milanello, tra gli altri, anche Divock Origi. L'aria inglese non ha fatto bene all'attaccante belga, che al Nottingham Forest è riuscito a fare ancora meno di quanto fatto in rossonero ormai due stagioni fa: il Milan si sta già guardando intorno per trovare una sistemazione all'ex Liverpool.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it ci sono stati primi contatti ed interessamenti da parte di alcuni club turchi. L'obiettivo del Milan è chiaro: far partire il ventinovenne.

di Antonio Vitiello.