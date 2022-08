MN - Milan, proposto Pablo Maia del San Paolo

MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nelle scorse ore è stato proposto al Milan Pablo Maia, centrocampista brasiliano classe 2002 del San Paolo. Valutazioni in corso da parte del club di Via Aldo Rossi, che ricevono proposte di giocatori da molti intermediari e agenti. I rossoneri, comunque, osservano sempre più profili per il centrocampo.

di Pietro Mazzara