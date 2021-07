MN - Milan, Tonali sempre più vicino: il giocatore pur di rimanere ha accettato la riduzione dell'ingaggio

Manca ormai pochissimo per il passaggio di Sandro Tonali al Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Sandro pur di giocare con il Milan ha accettato la riduzione del proprio ingaggio. Dopo la scadenza dell'opzione di riscatto con il Brescia il 16 giugno, è stata impostata una nuova trattativa tra i due club con nuove cifre, comprese quelle dell'ingaggio del giocatore, più basse rispetto alla scorsa stagione. Accettate senza problemi dal giocatore pur di restare in rossonero.

di Antonio Vitiello