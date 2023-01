MN - Milan-Zaniolo, la Roma vuole obbligo non condizionato: gli aggiornamenti

MilanNews.it

Il Milan è fortemente interessato a prendere Nicolò Zaniolo, ma da qui a dire che la trattativa sia in fase di chiusura ce ne passa ancora. Il nodo più grosso è quello legato alla formula dell’obbligo di riscatto. Il Milan lo ha proposto e lo proporrà ufficialmente condizionato alla qualificazione in Champions League per una somma complessiva di 22 milioni. La Roma, dal canto suo, vuole la certezza dell’obbligo e lo chiede secco, senza condizioni terze. La rigidità del club giallorosso sulle trattative rischia di essere un ostacolo, come dimostrano gli stalli delle cessioni di Karsdorp e Shomoudorov.