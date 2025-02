MN - Nuovo tentativo del Galatasaray per Pavlovic: no del giocatore

Nelle scorse ore il Galatasaray, durante i dialoghi per arrivare ad Alvaro Morata, ha effettuato un nuovo tentativo per Strahinja Pavlovic. La redazione di MilanNews.it apprende che il giocatore ha detto di no, ed il Milan non è propenso a cederlo perché ha bisogno di centrali difensivi visto che sta parlando con il Tottenham di Tomori: l'inglese, che non ha ancora dato una risposta, deve decidere a breve.

di Antonio Vitiello.