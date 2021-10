MN - Operazione Tonali: ecco i numeri ufficiali della prima trattativa

La prima operazione relativa all’approdo di Sandro Tonali dal Brescia al Milan era stata molto articolata e prevedeva un prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto a bonus legati alla qualificazione in Champions League da parte dei rossoneri. Nel bilancio che MilanNews.it ha potuto visionare, i dati risultano così come risulta il fatto che il Brescia abbia restituito 5 milioni ai rossoneri a seguito del non riscatto di Tonali secondo gli accordi presi ad agosto 2020. Sandro è poi tornato in rossonero con una nuova operazione partita da zero.