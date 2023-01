MN - Rinnovo Bennacer, Raiola arrivato a Casa Milan

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Antonio Vitiello

In attesa del giocatore, protagonista di giornata, Enzo Raiola è arrivato in questi istanti a Casa Milan. L'agente di Ismael Bennacer, stando a quanto riferito dall'inviato di MilanNews.it, sarà presente per la firma di rito sul rinnovo di contratto fino al 2027. Il centrocampista algerino avrà un aumento notevole di stipendio, da circa 1.5 a 4 milioni, bonus più bonus meno. Rimane la clausola rescissoria da 50 milioni, valida solo per l'estero ed attivabile per le prime due settimane del mese di luglio a partire dal 2024.

È bene ricordare come il cambio di procuratore di Bennacer, passato da Sissoko ad Enzo Raiola, abbia sbloccato la trattativa portando quindi all'accordo per il rinnovo che verrà firmato questo pomeriggio.