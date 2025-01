MN - Rivoluzione: Morata prestito con obbligo, si valutano altre cessioni. Fiducia Gimenez

Sta letteralmente succedendo di tutto al Milan nelle ultime ore, c'è aria di profonda rivoluzione. In attacco i rossoneri dopo appena metà stagione sono pronti a dire addio ad Alvaro Morata che ha già l'accordo per il trasferimento al Galatasaray: secondo quanto appreso da MilanNews.it manca solamente l'ok definitivo per l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ma non è finita qui perché in questa chiusura di mercato il Diavolo sta valutando anche altre cessioni.

Per quanto riguarda Santiago Gimenez, ora più che mai necessario per riempire il buco che lascerà Morata, aumenta la fiducia dopo gli ultimi contatti con il Milan che è in pressing e oggi ha presentato un'offerta migliorativa rispetto alla prima avanzata al Feyenoord.

di Antonio Vitiello