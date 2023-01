MN - Zaniolo vuole solo il Milan: i rossoneri offrono al massimo 20-22 milioni

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso da Milannews.it in merito alla situazione di Nicolò Zaniolo, il gioctore vuole solo il Milan e spera di sbarcare in rossonero in questi ultimi giorni di mercato invernale. Il club di via Aldo Rossi, per un giocatore in scadenza tra 18 mesi e in rottura con l'ambiente, offre al massimo 20-22 milioni di euro. Al momento la distanza economica tra le parti c'è. La Roma dovrà decidere se tenersi il giocatore o accettare la proposta milanista.